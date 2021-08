Algeria, tra caldo e fattore campo

In Algeria fa ovviamente molto caldo e gran parte delle gare di lunedì si gioca alle 22. Il campionato di serie A del Paese nordafricano va verso la fine ma questa sera c’è il big match che metterà di fronte la prima in classifica alla seconda: il Belouizdad (69 punti) gioca sul campo del Saoura, che di punti ne ha 62.

Per capire quali sono i match in cui potrebbero andare a segno entrambe le squadre impegnate è forse meglio guardare altrove. Ad Ain M’lila-ASO Chlef per esempio, ma anche a USM Alger-Paradou.

Il fattore campo dovrebbe tenere ovunque, se però si vuole azzardare un colpaccio, va considerato soprattutto il big match.

OPTA | 09-08-2021 12:24