Albacete: operazione aggancio

Lunedì sera si gioca in Spagna per la serie cadetta. Un campionato con tante formazioni che, negli anni scorsi, hanno detto la loro anche nella Liga. Come per esempio il Real Saragozza, che però è nelle zone basse della classifica e che se la vedrà con il Mirandes, che è molto meglio posizionato e che spera ancora – anche se sarà difficile – di giocare i playoff. Padroni di casa favoriti senza dubbio, da non escludere però che subiscano almeno un gol.

Sfida tra super-pericolanti invece quella tra Albacete e Cartagena, con i padroni di casa che reggono il fanalino di coda con soli 26 punti e i rivali di giornata che ne hanno 3 in più: operazione aggancio, quindi, in un match che non sorprenderebbe se dovesse finire a reti inviolate con la paura a farla da padrona. L’Albacete, tra l’altro, vanta (si fa per dire) il peggior attacco della categoria, con sole 18 segnature in ventinove gare disputate.

OPTA | 22-03-2021 11:12