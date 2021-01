Alaves-Siviglia tra gol e cartellini

L’Alavés non ha vinto nelle ultime cinque partite di Liga contro il Siviglia, non riuscendo a segnare in tre di queste. L’ultima vittoria nella competizione è stata nel gennaio 2018 allo Stadio di Mendizorrotza (1-0).

Dopo aver vinto allo Stadio di Mendizorrotza 1-0 nel settembre 2019, il Siviglia potrebbe vincere due partite di fila in Liga contro l’Alavés per la prima volta. Il Siviglia ha subito solo 15 gol nelle prime 17 partite di Liga 2020/21, il punteggio più basso a questo punto della stagione nella massima serie dal 2008/09, quando è arrivato terzo (15 anche in quel caso). L’Alavés ha perso le ultime due partite di Liga e potrebbe perderne tre di fila nella competizione per la prima volta in questa stagione.

L’Alavés ha ricevuto sei cartellini rossi in Liga in questa stagione, tutti per giocatori diversi, più di qualsiasi altra squadra nella competizione. Youssef En-Nesyri del Siviglia ha segnato otto gol in Liga 2020/21 (17 presenze) e potrebbe eguagliare il suo miglior bottino in una stagione di Liga (nove reti per il Leganés in 31 partite nel 2018/19). Occhio anche a Suso.

OPTA | 19-01-2021 11:07