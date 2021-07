Alaphilippe-Van Aert: a voi! Ma ci sono anche gli altri…

La Carcassonne-Quillan, quattordicesima tappa del Tour de France 2021, non è lunga (183,7 chilometri) ma neanche piatta: da escludere un arrivo in volata di gruppo, più che probabile che sarà caratterizzata da tentativi di fuga.

Per caratteristiche del tracciato e per la smania di cogliere un successo in casa c’è da aspettarsi un’azione di Julian Alaphilippe, che però è apparso piuttosto stanco nelle ultime giornate e ha in squadra Deceuninck-Quick Step altri uomini da fuga, come Davide Ballerini per esempio. Wout Van Aert, quindi, anche per questo, sembra potere avere qualcosa in più sia del campione del mondo che degli altri corridori. Tra i quali, però, possiamo attenderci qualcosa di importante dal campione italiano Sonny Colbrelli.

Altri nomi da non sottovalutare quelli di Michael Matthews, Kasper Asgreen e Matej Mohoric.

OPTA | 10-07-2021 08:38