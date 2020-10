Alaphilippe occhio, non ci sei solo tu

La Liegi-Bastogne-Liegi promette come sempre battaglia e tanta fatica da parte dei protagonisti. Sarà la prima uscita di Julian Alaphilippe dopo la conquista della maglia iridata a Imola ed è chiaro che il francese vorrà fare bella figura.

Ma non mancheranno i rivali, a partire dallo svizzero Marc Hirschi, che dopo avere mostrato tutto il suo valore al Tour de France ha portato a casa la Freccia Vallone grazie a un’azione perentoria sul temibilissimo Muro di Huy. Michael Woods, che si è piazzato al terzo posto nella stessa gara, può essere considerato una valida alternativa per il successo, ma non si può di sicuro escludere il fresco trionfatore alla Grande Boucle, vale a dire lo sloveno Tadej Pogacar.

Al via di Liegi si presenteranno anche il suo connazionale Primoz Roglic, che non sembra avere ancora assorbito la beffa subita in extremis sulle strade francesi, Adam Yates e Tom Dumoulin: sono tre dai quali ci si può aspettare un exploit in questa affascinante Classica del Nord programmata per domenica 4 ottobre.

OPTA | 04-10-2020 07:59