Al Vigorito sfida sul filo della tensione

La Fiorentina ha vinto due dei tre precedenti in Serie A contro il Benevento, tra cui l’unico in casa dei campani (3-0 nell’ottobre 2017). In tutti i tre precedenti in Serie A tra Benevento e Fiorentina una delle due squadre non è riuscita ad andare a segno. La Fiorentina non ha trovato il successo in ben 11 delle ultime 14 gare di Serie A contro squadre neopromosse, vincendo tuttavia le due più recenti: i Viola non vincono contro tutte e tre le squadre provenienti dalla B in una singola stagione dal 2016/17.

Nonostante il Benevento abbia raccolto solo quattro punti in questo girone di ritorno, dopo le prime sette gare nel girone d’andata ne aveva appena due in più. La Fiorentina ha perso sei delle ultime otto trasferte di Serie A, tuttavia nelle ultime cinque gare esterne contro formazioni nelle ultime cinque posizioni a inizio giornata ha raccolto 11 punti.

Cesare Prandelli è tornato sulla panchina della Fiorentina proprio nella gara d’andata di questo campionato contro il Benevento: l’ex ct della Nazionale finora ha registrato una percentuale di successi del 21% (4/19), meno della metà della sua precedente esperienza con i viola in Serie A (50.5%, 96 su 190).

Gianluca Caprari ha segnato più alla Fiorentina (quattro) che a qualsiasi altra avversaria in Serie A. Il giocatore del Benevento è tuttavia andato a segno solo in una delle ultime quattro sfide contro i viola nella competizione. Dusan Vlahovic, a quota nove gol in questo campionato, può diventare il terzo giocatore serbo ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A, dopo Sergej Milinkovic-Savic e Adem Ljajic.

OPTA | 13-03-2021 11:36