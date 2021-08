Al via la Coppa Italia, subito quattro di A in campo

Entra nel vivo, con il primo turno preliminare, in cui si cimenteranno anche le squadre appartenenti alla Serie A, la Coppa Italia 2021/2022. Saranno sedici partite da dentro o fuori, nelle quali si potrà andare ai supplementari e ai rigori.

Venerdì si parte con Pordenone-Spezia, Genoa-Perugia, Udinese-Ascoli e Fiorentina-Cosenza. I viola non dovrebbero avere grandi problemi, perché i silani, ripescati in B, sono ancora in costruzione. Delle quattro di A, anche a causa del fattore campo, a rischiare di più è lo Spezia, impegnato a Lignano Sabbiadoro a casa del Pordenone.

In Genoa-Perugia potrebbero andare in gol entrambe le squadre.

OPTA | 13-08-2021 08:17