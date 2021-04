Al Via del Mare c’è profumo di serie A

Soltanto una delle quattro vittorie strappate dalla Salernitana nei 15 incroci di Serie B giocati contro il Lecce è arrivata sul campo dei salentini: quella per 2-1 nel febbraio 1995; cinque pareggi e sei sconfitte il resto del parziale dei granata. Il Lecce ha vinto le ultime quattro gare di campionato e potrebbe infilare cinque successi consecutivi solo per la seconda volta nella sua storia in Serie B: la prima nell’ottobre 1996. Il Lecce ha segnato il 24% dei propri gol nelle ultime quattro partite di campionato: 14 (su 58), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria nel periodo.

La Salernitana non subisce gol da sette partite di campionato; l’ultima squadra ad aver tenuto la porta inviolata per più match consecutivi nel torneo cadetto è stato il Brescia tra dicembre 2011 e marzo 2012 (10 in quell’occasione). Il Lecce è la squadra che segna in media più velocemente rispetto a tutte le altre squadre il primo gol del match in questo campionato: al 31’ di gioco.

Luka Bogdan, a segno nell’ultimo incontro di campionato contro il Brescia, ha segnato il suo primo gol in Serie B proprio contro il Lecce, nel febbraio 2019, al Via del Mare, con la maglia del Livorno.

