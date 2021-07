Al Tour è il grande giorno del Tourmalet

Ci siamo. Al Tour de France è arrivato il grande giorno del Tourmalet, la salita regina dei Pirenei che metterà alla prova tutti i partecipanti alla Grande Boucle con una pendenza media del 7,3% con punte del 10% nella sua seconda parte. 17 chilometri che hanno scritto la storia del ciclismo, che sono in grado di stravolgere ogni classifica e che poi saranno seguiti dal GPM conclusivo di Luz Ardiden con i suoi 13,3 chilometri al 7,4%.

Un giorno da ‘la va o la spacca’ per chi coltiva ancora l’ambizione di strappare la maglia gialla a Tadej Pogacar. Quello che si è visto ieri (e più in generale da quando ha preso il via il Tour de France del 2021), però, dà poche speranze ai rivali dello sloveno. Che potrebbe vincere anche questa tappa, da autentico cannibale. Le alternative si sono viste: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) su tutti gli altri. C’è da aspettarsi qualcosa anche da Nairo Quintana e Pello Bilbao, per esempio e, tra gli italiani, da Mattia Cattaneo.

OPTA | 15-07-2021 05:19