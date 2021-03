Al Siviglia serve più di un’impresa

L’unico precedente casalingo del Borussia Dortmund contro il Siviglia è stato nella fase a gironi di Europa League 2010/11, perdendo 1-0. Il Siviglia ha perso tre delle ultime quattro partite di Champions League contro squadre tedesche, dapo il 3-0 sul Borussia Mönchengladbach nel settembre 2015. Il Borussia Dortmund è imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe in Champions League e ha perso solo una delle precedenti 11 partite interne nella competizione (0-1 contro gli Spurs, finalisti nel 2018/19).

Il Siviglia ha vinto le due precedenti trasferte in Champions League – escluse le qualificazioni, l’ultima volta che ha vinto tre trasferte consecutive in competizioni europee è stata in Coppa UEFA nel 2006-07, stagione in cui vinse la competizione.

Se il Borussia Dortmund dovesse evitare la sconfitta, si qualificherebbe per i quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2016/17 con Thomas Tuchel. Il Dortmund ha perso la gara di ritorno degli ottavi di finale in ciascuna delle ultime due occasioni, 1-0 contro gli Spurs nel 2018/19 e 2-0 contro il PSG nel 2019/20. Il Siviglia non ha mai superato il turno nella fase a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver perso all’andata, essendo eliminato contro il Real Madrid nel 1957/58, il Fenerbahçe nel 2007/08 e il Bayern Monaco nel 2017/18.

OPTA | 09-03-2021 10:28