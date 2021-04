Al naufrago Gascoigne serve un’impresa

Paul Gascoigne ce la sta mettendo tutta ma difficilmente vincerà all’Isola dei Famosi, trasmissione condotta dall’ex ‘Letterina’ Ilary Blasi e che sfodera opinionisti quali Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. L’ex centrocampista della nazionale inglese, del Tottenham e della Lazio, tra le altre, è tornato sugli schermi di casa nostra ma in una veste diversa da quella a cui eravamo abituati vederlo. Il ‘naufrago’ venuto dalla Gran Bretagna se la sta vedendo con avversari di tutto rispetto, restando ovviamente nell’ambito del puro appeal per il telespettatore.

Non è facile sbilanciarsi, anche perché si tratta di un programma con numerosi colpi di scena, ma Elisa Isoardi e Gilles Rocca sembrano avere le carte in regola per giocarsi il titolo di campione più del buon Gazza.

Super outsider Roberto Ciufoli, già della Premiata Ditta con Pino Insegno. Da segnalare l’assenza di Amedeo Goria, che pare dovesse partecipare e che invece ha dovuto dare forfait. Secondo noi avrebbe vinto lui…

OPTA | 15-04-2021 14:37