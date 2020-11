Africa, fattore campo decisivo. Ma si può ragionare

Se c’è un continente in cui il fattore campo conta come non mai quello è l’Africa. Oggi si giocano alcune partite per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa e i pronostici sono letteralmente a senso unico: le squadre di casa dovrebbero avere ben pochi problemi nel mettere in carniere il bottino pieno.

Quindi, se si vuole fare un ragionamento standard, si può ipotizzare che Costa d’Avorio-Madagascar, Zambia-Botswana, Congo-Swaziland, Ghana-Sudan, Camerun-Mozambico e Capo Verde-Ruanda terminino con la vittoria della squadra ospitante.

Se invece si vuole osare un po’ di più ecco che può avere un senso cercare di individuare quali squadre impegnate in trasferta possano realizzare una rete che può diventare preziosa in ogni senso. In questo caso attenzione al Madagascar e anche al Botswana. Se c’è una squadra che può essere in grado di realizzare almeno tre gol questo pomeriggio quella dovrebbe essere il Ghana. Al di là del potenziale offensivo delle Stelle Nere il Sudan non è propriamente una corazzata.

OPTA | 12-11-2020 10:20