Africa con vista Qatar

Due partite alle 15, tre alle 18 e una alle 21. Piatto ricco anche in Africa per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar.

Si parte con Namibia-Senegal e Zimbabwe-Ghana, gare che vedono le squadre ospiti favorite. Soprattutto la prima.

Congo-Togo, due squadre che non hanno ancora vinto nel loro girone, Niger-Algeria che dovrebbe essere senza storia (6-1 per l’Algeria nella gara giocata nei giorni scorsi) e Sudafrica-Etiopia (3-1 pochi giorni fa in Etiopia per i Bafana Bafana) alle 18.

Chiude Guinea-Marocco, con gli ospiti che non possono sbagliare.

OPTA | 11-10-2021 22:10