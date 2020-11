Africa, cinque gare su cui riflettere

Si torna in campo per le qualificazioni alla Coppa d’Africa con cinque partite in programma alle 14 nel Continente Nero.

Come di consueto non c’è da aspettarsi che vengano segnati gol a grappoli, vuoi per la fisicità dei difensori che per l’imprecisione degli attaccanti. Però qualche punto fermo lo si può provare a mettere, come per esempio immaginare che il Ghana vada a vincere sul campo del Sudan: le Stelle Nere sono indubbiamente dotate di maggiore talento rispetto agli avversari e dovrebbero fare proprio l’intero bottino.

Madagascar-Costa d’Avorio, nonostante la superiore caratura degli ospiti, potrebbe essere molto combattuta e va preso in considerazione, in questo caso, che entrambe le formazioni vadano in gol.

Di non facile interpretazione Ruanda-Capo Verde. E allora, per non sapere né leggere né scrivere, perché non ipotizzare che possa terminare a reti inviolate? Etiopia-Niger è da pareggio. Il Benin, infine, ha le carte in regola per vincere in trasferta con il non irresistibile Lesotho, magari con uno 0-1 non inusuale in questo tipo di partite

OPTA | 17-11-2020 09:40