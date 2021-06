Ad Assen per la pole non solo i soliti noti

Scarse le indicazioni date dalle prove di venerdì sulla pista di Assen, perché nel pomeriggio il maltempo ha condizionato tutti. Prima, però, si era potuto apprezzare un Maverick Viñales in palla. Lo spagnolo si candida per la pole position con la sua Yamaha ma dovrà guardarsi ancora una volta soprattutto dal compagno di squadra Fabio Quartararo.

Le Honda stanno meglio ma Marc Marquez è incappato in una caduta spettacolare quanto pericolosa. E’ andata bene, per fortuna, ma sarà difficile vederlo davanti a tutti sabato.

Per le alternative ai due della Yamaha si può guardare in casa Ducati, con Jack Miller e Johann Zarco che al momento sembrano più efficaci di Bagnaia. In caso di pioggia attenti come sempre al buon Petrucci.

OPTA | 25-06-2021 19:38