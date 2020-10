Ad Aragon si corre tra assenti e arrabbiati

Si parte alle 15 per il Gran premio di Aragon delle MotoGp. Il grande assente sarà Valentino Rossi, il grande incavolato Andrea Dovizioso, che partirà dietro perché ha mancato l’accesso alla Q2. Le polemiche di sabato non fanno certo bene ma è ancora peggio il fatto che quelli davanti potrebbero scappare subito via. E a quel punto per il pilota della Ducati saranno altri punti persi.

In prima fila scattano i soliti e Fabio Quartararo è apparso davvero molto brillante. La palma di favorito numero 1 va sicuramente al francese del Team Petronas, che è uscito dalla crisi, nonostante domenica non abbia brillato a Le Mans, e che ha una moto affidabile. Tra gli outsider sicuramente il suo compagno di squadra Franco Morbidelli, che quest’anno ha colto il suo primo successo nella classe regina, e naturalmente Maverick Viñales, che però è davvero molto altalenante. Buono il passo delle Suzuki nel warm-up ma sarà dura arrivare ta i primi tre per Mir e Rins. Non impossibile però.

Chi ama il brivido può pensare che Aleix Espargaró, con la sua Aprilia, si piazzi tra i primi cinque se non addirittura salga sul podio. Ad Aragon la moto di Noale va forte…

OPTA | 18-10-2020 09:19