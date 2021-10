Ad Anversa c'è il derby: Sinner contro Musetti

Un mercoledì del tutto particolare per il tennis italiano: ad Anversa si sfideranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, due tra i più grandi talenti di casa nostra.

Un match non facile da inquadrare a priori, perché c’è in palio molto e i due atleti potrebbero essere condizionati. L’altoatesino si presenta all’incontro forte di una migliore posizione nel ranking, come prima testa di serie e dopo avere beneficiato di un bye. E vuole riscattare l’opaca esibizione di Indian Wells, dove non ha avuto scampo con lo statunitense Taylor Harry Fritz.

Il toscano, invece, è reduce dalla faticosa affermazione con Gianluca Mager: il derby si è concluso con due tie-break vinti da Musetti ai danni del ligure.

OPTA | 20-10-2021 09:09