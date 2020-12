Abu Dhabi, ultimo Gp con grandi aspettative

Il Mondiale di Formula 1 è chiuso da tempo, dominato in lungo e in largo da Lewis Hamilton, ma l’ultimo Gran premio, in programma ad Abu Dhabi, può offrire numerosi spunti. Se dall’ultima gara di Sebastian Vettel con la Ferrari non c’è obiettivamente da attendersi molto, se non una prova d’orgoglio del tedesco che possa portarlo almeno a punti, c’è grande attesa per il ritorno del leader della classifica, assente la scorsa settimana a Sakhir. E poi ci si aspetta molto da un Valtteri Bottas che vuol chiudere in maniera dignitosa l’ennesima stagione nella quale ha fatto soltanto il solletico al compagno di squadra in Mercedes.



Max Verstappen su Red Bull, che partirà in pole position, ha le carte in regola per vincere: ha preceduto di un soffio proprio Bottas Lewis Hamilton, affiancato da Lando Norris su McLaren, scatterà dalla seconda fila: c’è da aspettarsi una partenza e un primo giro ad alto rischio contatti. L’inglese con il numero 44 potrebbe tentare subito una manovra da campione per mettere le cose in chiaro. A quel punto non sarà facile passarlo.

OPTA | 12-12-2020 17:57