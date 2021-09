A Zandvoort una minaccia per il favoritissimo Verstappen

Un intero popolo che lo supporta, un trend che per tutta l’estate è risultato estremamente positivo, l’aria di casa e quel pizzico di esperienza in più sugli avversari che può fare la differenza. Tutto sembra suggerire che al Gran Premio d’Olanda la pole position possa andare a Max Verstappen, ma attenzione al vecchio leone. Quel Lewis Hamilton che certamente farà di tutto per rendere difficile la vita al grande rivale per il titolo.

A Zandvoort la Formula 1 non corre infatti da 36 anni (su un circuito peraltro dalla configurazione diversa). Eppure, a differenza dei suoi colleghi, Verstappen ci ha già corso. Oltre ad averlo testato per la Formula 1 un anno fa, al volante della sua Red Bull, potrà avvalersi del tifo indiavolato del “popolo arancione”. Per la pole, l’unico vero rivale appare Hamilton, che già lo ha battuto nella prima sessione di prove libere, venerdì.

Va detto che dal Gran Premio di Francia, e quindi dal 20 giugno, Verstappen si è preso cinque pole su sei. E nell’unica occasione in cui gli è scappata, in Ungheria, fu proprio Hamilton a conquistarla.

OPTA | 04-09-2021 08:42