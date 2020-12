A Verona e Parma i numeri dicono X

La Sampdoria ha subito esattamente due reti in ciascuna delle ultime cinque gare di Serie A e a Verona non vuole completare una serie di almeno sei gare con due o più reti al passivo per la prima volta da febbraio 2016 (quando arrivò a sette, serie più lunga dei blucerchiati in Serie A). Il Verona ha però mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare interne di Serie A contro la Sampdoria. Un doppio trend da stoppare, quindi, per la formazione di Ranieri, che ha lasciato a casa Candreva e che si aspetta molto da Quagliarella. Occhio a Ramirez, che ritrova spazio.

Il Parma ha vinto solo uno degli ultimi otto confronti contro il Cagliari in Serie A dopo aver vinto i precedenti tre; in queste ultime otto gare, i sardi hanno mantenuto la porta inviolata quattro volte. Il Parma ha pareggiato le ultime tre partite interne di serie A e non ha mai infilato quattro pareggi consecutivi in casa nella competizione: succederà mercoledì? Il Cagliari ha vinto solamente due delle ultime 20 trasferte di Serie A (una di queste però proprio in casa del Parma), registrando ben 10 sconfitte nel parziale. Attenzione a Kucka e Zappa.

OPTA | 16-12-2020 13:15