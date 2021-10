A Verona arriva una Juventus in crisi

La Juventus non è riuscita a vincere nelle ultime tre sfide contro il Verona in Serie A (2N, 1P), in Serie A solamente contro l’Atalanta ha una striscia negativa aperta altrettanto lunga (tre partite senza vittorie anche con i bergamaschi). La Juventus ha segnato in tutte le ultime 16 partite di campionato contro il Verona, tra le squadre attualmente in Serie A ha una striscia più lunga solamente contro Torino (21) e Lazio (17).

Il Verona ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove sfide interne contro i bianconeri (4N, 3P). Da quando è arrivato Igor Tudor, l’Hellas Verona vanta il miglior attacco del campionato: 19 reti segnate in sette giornate. Il Verona ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in Serie A e non arriva a quattro successi interni di fila da giugno 2020 – una di quelle vittorie fu proprio contro la Juventus.

La Juventus è andata a segno in tutte le ultime nove trasferte di campionato (18 gol) e non fa meglio da luglio 2020, quando arrivò a 16 gare esterne di fila in rete.

Era dal 1988/89 che la Juventus non subiva almeno 13 gol nelle prime 10 partite stagionali di Serie A: non arriva almeno a 14 nelle prime 11 dal 1984/85, stagione in cui chiuse al sesto posto.

Igor Tudor ha giocato nella Juventus per sei stagioni tra il 1998 e il 2005 in Serie A, collezionando 110 presenze e 15 reti: questo sarà il suo primo incrocio da allenatore contro i bianconeri nel massimo campionato.

La prima marcatura multipla di Giovanni Simeone in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus, nel novembre 2016 con la maglia del Genoa; ai bianconeri in generale ha realizzato quattro reti e ha fatto meglio solamente contro il Torino e Lazio nella competizione.

