A Varese arriva la neopromossa terribile

Un solo anticipo, ma che potrebbe avere risvolti interessanti, per la massima serie maschile di basket sabato: si gioca Pallacanestro Openjobmetis Varese-Bertram Derthona Basket Tortona.

Vincendo a Trieste i lombardi hanno mosso la classifica, puntellando nel contempo la traballante panchina di Vertemati. Chi invece ha stupito in positivo per la partenza in campionato è la neopromossa piemontese, che è già stata capace di conquistare vittorie di prestigio (l’ultima su Sassari è costata il posto a Demis Cavina, a cui è subentrato Piero Bucchi) e che sta giocando con grande serenità. Anche per questo sarà un cliente tutt’altro che facile per i biancorossi locali.

OPTA | 20-11-2021 09:39