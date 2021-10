A Sofia c’è Krajinovic tra Sinner e la finale

Jannik Sinner sta continuando la sua corsa a Sofia, in un torneo che ha già vinto lo scorso anno. Non senza soffrire venerdì ha battuto James Duckworth, australiano che ha piegato sì in due set ma dopo avere recuperato un break in entrambe le frazioni e senza avere mostrato grande continuità.

Per questo, con il serbo Filip Krajinovic, testa di serie numero 5, servirà uno Jannik diverso per vincere la semifinale e approdare quindi all’ultimo atto. Lo slavo, nella capitale bulgara, sta palesando un buon livello di forma e ha finora perso soltanto un set in tre incontri: è successo con il polacco Kamil Majchrzak nei quarti.

OPTA | 02-10-2021 06:23