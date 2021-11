A Siviglia spareggio tra Spagna e Svezia

E’ un vero e proprio spareggio quello che si gioca domenica sera a Siviglia tra Spagna e Svezia. L’inattesa sconfitta patita dagli scandinavi in Georgia ha fatto sì che le Furie Rosse, corsare in Grecia, li sorpassassero. Ora a Zlatan Ibrahimovic e compagni non resta che vincere in Andalusia per tornare davanti e, quindi, evitare le forche caudine dei playoff.

Trattasi di autentica impresa quella che dovrebbero realizzare gli uomini di Janne Anderson contro una squadra che davanti non è più quella di anni fa ma che sa come addormentare la partita.

OPTA | 14-11-2021 14:09