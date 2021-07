A Silverstone è gara 'vera'

Il Gran premio di Gran Bretagna può consentire a Max Verstappen di allungare ulteriormente in classifica nei riguardi di Lewis Hamilton, che rischia seriamente di vedersi strappare lo scettro che da anni tiene in mano.

Domenica, a Silverstone, sarà gara ‘vera’, ma non si può non tenere in considerazione quanto successo sabato, con la Sprint Race. Anche perché ha determinato la griglia di partenza.

L’olandese è ancora una volta favorito e ha una ghiottissima occasione mentre il campione britannico deve estrarre il classico cilindro dal cappello per contrastarlo.

In casa Ferrari per Carlos Sainz sarà molto difficile chiudere davanti a Charles Leclerc. Ma chi crede nel talento dello spagnolo (e si aspetta qualche inconveniente per il monegasco) può fare un ragionamento.

OPTA | 18-07-2021 07:38