A Roma l’Italia si gioca (quasi) tutto

Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha detto le cose come stanno: chi tra Italia e rossocrociati vincerà le prossime due partite andrà direttamente in Qatar. Roberto Mancini, il timoniere degli Azzurri, non ha alcun timore: ci andremo noi.

Molto passa da quello che succederà questa sera allo stadio Olimpico di Roma, con gli Azzurri che ospitano gli elvetici: all’andata finì 0-0 e Jorginho fallì un calcio di rigore.

L’Italia ha perso soltanto una delle ultime 39 partite disputate: 1-2 al Meazza di Milano con la Spagna nella semifinale di Nations League. Nelle prime 6 giornate del gruppo C (che comprende anche Bulgaria (8 punti), Irlanda del Nord (5) e Lituania, a quota 3) sia Italia che Svizzera (attualmente appaiate a 14 punti) hanno subito una rete soltanto.

Occhi puntati su Andrea Belotti, che giocherà al posto di Ciro Immobile.



OPTA | 12-11-2021 10:00