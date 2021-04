A Portimao sarà grande battaglia

Una cosa è certa. A Portimao, dove si corre il Gran premio del Portogallo delle MotoGp, ci sarà grande battaglia. Fabio Quartararo, che ha conquistato la pole position, ha le carte in regola per vincere la corsa lusitana, la sua Yamaha va forte e anche sul circuito iberico si è dimostrata assai performante.

La concorrenza, però, è molto ampia e variegata. A partire dai piloti della Ducati (Martin, però, è out, infortunato): soprattutto Pecco Bagnaia, che è stato un fulmine venerdì e sabato (e si è visto togliere la prima posizione in griglia di partenza dal regolamento), può dire la propria, a patto che riesca a partire bene, inserendosi tra i primi già nei primi giri. E poi c’è Johann Zarco, troppo spesso sottovalutato, ma che dopo due gare è in testa alla classifica iridata.

Molto difficile pensare che Marc Marquez possa salire sul gradino più alto del podio, ottimistico credere che ce la possa fare Franco Morbidelli ma non si può scartare l’idea, perché l’italo-brasiliano ha ritrovato il giusto feeling. A differenza di Valentino Rossi, suo compagno in Petronas. Tra i primi tre potrebbe anche piazzarsi Miguel Oliveira.

OPTA | 18-04-2021 08:09