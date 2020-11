A Portimao l'ultima pole del 2020

La pista di Portimao, in Portogallo, ospita l’ultimo appuntamento del campionato del mondo delle MotoGp del 2020. Il verdetto più importante è già arrivato: a vincere il titolo, e quindi a succedere a Marc Marquez, è stato Joan Mir, giovane spagnolo capace di riportare la Suzuki sul tetto del mondo a quasi quarant’anni dagli exploit di Marco Lucchinelli e Franco Uncini.

Non sarà Mir a conquistare la pole position sabato, pare assodato, così come non ci riuscirà Alex Rins, il suo compagno di squadra. Bisogna guardare altrove, per esempio in casa Ducati, con Jack Miller all’ultima gara in Pramac prima dell’approdo nel team ufficiale di Borgo Panigale, oppure con Johann Zarco, uno che può tirare fuori l’asso dalla manica.

Chi però sembra attraversare più di tutti un momento di grandissima brillantezza è Franco Mordibelli, secondo in generale e primo tra i piloti della Yamaha. Il romano, reduce da pole e successo a Valencia, ha tutte le carte in regole per partire davanti a tutti anche in terra lusitana.

OPTA | 20-11-2020 19:25