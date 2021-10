A Pesaro una sfida tra biancorosse

Si completa mercoledì sera con una sfida tra formazioni biancorosse la seconda giornata della massima serie maschile di pallacanestro: la Vuelle Pesaro ospita la Pallacanestro Trieste.

Marchigiani e giuliani arrivano da risultati diversi all’esordio, con i primi che in trasferta hanno perso di 2 sul campo della Dinamo Sassari e i secondi che, sempre di 2, in casa hanno battuto la New Basket Brindisi.

C’è da aspettarsi una gara equilibrata, che potrebbe chiudersi con un margine assai risicato anche se con un punteggio non particolarmente basso. Perché non prendere anche in considerazione l’ipotesi di supplementari?

Il coach di Pesaro, Aza Petrovic, è stato chiaro: pericolo numero uno Banks, che se in giornata può fare la differenza.

