A Perugia sfida in biancorosso

Il Perugia ha vinto le ultime due gare di Serie B contro il Vicenza, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti cinque (3N, 2P). Il Perugia è rimasto imbattuto in sette degli otto precedenti interni contro il Vicenza in Serie B (4V, 3N), l’unica eccezione è una sconfitta per 1-0 nel gennaio 2016.

Il Perugia ha raccolto nove punti nelle prime sette partite interne (2V, 3N) di questo campionato; gli umbri non hanno mai conquistato meno di 10 punti nelle prime otto sfide casalinghe stagionali nella loro storia in Serie B (considerando da sempre tre punti a vittoria).

Il Vicenza è l’unica squadra a non avere ancora pareggiato alcun match in trasferta nel torneo in corso: due vittorie, compresa l’ultima sul campo del Crotone, e sei sconfitte sono il bilancio del parziale dei veneti lontano da casa.

Il Perugia è la squadra che ha subito meno gol nel secondo tempo in questa Serie B (quattro), tuttavia gli umbri sono una delle cinque squadre che hanno realizzato meno gol nella frazione considerata (sette).

Il Vicenza, insieme al Pordenone, è la squadra che ha subito più gol in questa Serie B (30). Quella biancorossa è anche una delle due formazioni che ha subito più gol di testa nel campionato in corso (sette, come il Crotone).

OPTA | 03-12-2021 11:15