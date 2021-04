A Parma arriva un Milan da viaggio

L’ultimo successo del Parma contro il Milan in Serie A risale al 4-2 del marzo 2014: da allora cinque successi rossoneri e due pareggi. Dopo il 2-2 della gara d’andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2007/08.

Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro il Parma: risale infatti al marzo 2010 l’ultima gara in cui il Milan non ha segnato al Tardini in campionato, con Leonardo in panchina. Il Parma è la squadra con meno vittorie in questa Serie A (tre): solo il 6.4% delle squadre con tre o meno successi dopo 29 partite stagionali di Serie A (3/47) ha evitato la retrocessione a fine campionato.

Nel 2021 il Milan ha raccolto 26 punti in 15 partite di Serie A (18 dei quali in trasferta), meno di cinque squadre dall’inizio dell’anno solare. Il Milan ha vinto 14 delle ultime 16 trasferte di Serie A: completano il parziale un 2-2 con il Genoa a dicembre 2020 e la sconfitta per 0-2 con lo Spezia a febbraio.

La prossima sarà la cinquantesima presenza in tutte le competizioni con il Parma per Jasmin Kurtic, che ha trovato il gol in entrambe le sfide di Serie A disputate contro il Milan con la maglia gialloblu (dopo 13 incontri a secco contro i rossoneri in campionato).

Il Parma è l’unica squadra contro cui Theo Hernández ha segnato più di un gol in Serie A: tre reti per il terzino del Milan contro gli emiliani (inclusa la doppietta del match d’andata). Il Parma è una delle tre vittime preferite di Zlatan Ibrahimovic in Serie A (10 reti, come contro Palermo e Roma): l’attaccante del Milan segna in media un gol ogni 89 minuti contro i gialloblu, suo miglior dato contro avversarie affrontate almeno otto volte nella competizione.

OPTA | 10-04-2021 09:30