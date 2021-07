A Parigi va in archivio il Tour

Un Tour de France dominato in lungo e in largo da Tadej Pogacar, con lo sloveno al secondo successo consecutivo nella Grande Boucle, ha oggi il suo epilogo con la ventunesima e ultima tappa che porterà la carovana gialla da Chatou a Parigi sulla distanza di 122 chilometri.

Ci sarà la consueta passerella sui Campi Elisi per i corridori arrivati in fondo alle tre settimane, sarà il solito spettacolo nei pressi dell’Arco di Trionfo.

Mark Cavendish ha tutto per vincere l’ennesima tappa e, così, sorpassare Eddy Merckx nella speciale classifica. Non facile pensare ad alternative a Cannonball, visto che le fughe sono da escludere e il ridottissimo numero di ruote veloci rimaste in pista. Attenzione però a Philipsen e, perché no, al solito Van Aert.

OPTA | 18-07-2021 07:52