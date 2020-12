A Monza il big-match di B, Salernitana difficile da contenere

Quello tra il Monza e la Salernitana, che se la vedranno alle 16 all’U-Power Stadium, può essere considerato il big-match della giornata del torneo cadetto in programma mercoledì. Le due formazioni si sono affrontate 16 volte in Serie B: conducono i lombardi per sei vittorie a cinque, con cinque pareggi a completare il bilancio. Il Monza è imbattuto in casa contro la Salernitana in Serie B, grazie a cinque vittorie e tre pareggi.

La squadra di Brocchi arriva da due successi di fila in Serie B e potrebbe arrivare a tre consecutivi nella competizione per la prima volta dal maggio 2000. Dopo aver mancato il successo nelle prime due gare interne di questo campionato, il Monza ha vinto ben quattro delle ultime cinque, subendo una sola rete nel parziale: difficile possa tenere la porta inviolata contro i campani.

Con 31 punti in 15 partite, questa è la seconda miglior partenza della Salernitana in Serie B, dopo i 33 punti ottenuti a questo punto della stagione nel 1997/98, anno dell’ultima promozione in Serie A. Si preannuncia gara nervosa, attenzione ai cartellini. Possibile, tra l’altro, l’esordio tra i biancorossi di Mario Balotelli, alla sua prima convocazione da quando ha messo nero su bianco con il club di Berlusconi. Mota Carvalho e Tutino si candidano per un gol.

OPTA | 30-12-2020 09:52