A Monza il big match di B: arriva l'Empoli

Sfida numero 14 tra Monza ed Empoli in Serie B, per un bilancio finora di tre successi dei brianzoli, cinque dei toscani e cinque pareggi. Dopo tre sconfitte consecutive, il Monza ha pareggiato (0-0) il match d’andata contro l’Empoli; i biancorossi non restano imbattuti contro i toscani in entrambe le gare di un singolo campionato cadetto dal 1984/85 (reti inviolate in ciascuno dei due confronti).

Nelle sei sfide di Serie B tra Monza ed Empoli disputate in casa dei brianzoli, sono state realizzate solo sei reti (tre a testa), e soltanto in un’occasione sono andate a segno entrambe le squadre: nel primo incrocio del novembre 1983, con il successo per 2-1 dei brianzoli.

L’ultima vittoria del Monza contro l’Empoli in Serie B risale al settembre 1999, in terra lombarda: 1-0.

Il Monza potrebbe rimanere imbattuto nelle prime cinque gare dell’anno solare in Serie B per la prima volta dal 1984, quando la sconfitta arrivò alla settima partita, sul campo della Cavese.

Si affrontano la squadra che ha segnato di più (Empoli, 39 gol) e quella con la difesa meno perforata di questo campionato (Monza, 15 reti subite).

Davide Diaw è il giocatore che ha segnato più volte il primo gol della partita in questa Serie B: ben sette sui 10 complessivi realizzati finora.

