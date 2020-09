A Misano si parlerà italiano. Anche sul podio

La griglia di partenza del Gp Misano delle MotoGp parla chiarissimo, con quattro Yamaha ai primi quattro posti. Non bisogna essere dei veggenti per indicare in uno dei quattro piloti della moto giapponese il vincitore della gara. Il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, sembra però avere qualcosa in più dei colleghi, almeno sulla carta. Potrebbe essere lui a spuntarla. Per Andrea Dovizioso gara a inseguimento con la sua Ducati, ma la classe non è acqua e potrebbe salire sul podio. Così come ovviamente l’inossidabile Valentino Rossi.

Nella classe di mezzo, la Moto2, Jorge Martin è fuori dai giochi. Sembra una questione tra italiani e a spuntarla potrebbe essere nuovamente Marco Bezzecchi. Alternative tricolori ovviamente Luca Marini ed Enea Bastianini.

La bagarre, tanto per cambiare, potrebbe caratterizzare il Gran premio delle Moto3, con Arenas che cercherà di rompere le uova nel paniere agli italiani. Piace Andrea Migno, che bene ha fatto in prova, ma non va escluso Tony Arbolino. Tatsuki Suzuki non si può certo lasciare fuori dal lotto dei favoriti.

OPTA | 12-09-2020 21:57