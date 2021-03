A Miami scocca l’ora di Sinner

Persi per strada Fabbiano (out con lo sloveno Aljaz Bedene) e Caruso, che ha ceduto in due set piuttosto rapidi (6-3, 6-4) al giapponese Yasutaka Uchiyama, mentre Musetti si è sbarazzato della wild card statunitense Michael Mmoh con il punteggio di 6-4, 6-4, tocca a Jannik Sinner al torneo Atp di Miami: il tennista altoatesino, una delle promesse italiane della racchetta, avrà di fronte Hugo Gaston.

C’è un solo precedente tra i due ed è molto recente, visto che hanno giocato sul veloce indoor di Marsiglia lo scorso 10 marzo: un incontro vinto da Sinner in due set, per 6-4 6-1.

Jannik, a Miami, ha saltato il primo match, a differenza del rivale di giornata: il ventenne francese, contro pronostico, ha sconfitto il tedesco Dominik Koepfer, che era reduce da un ottimo torneo di Acapulco, nel quale si era issato fino alle semifinali.

OPTA | 26-03-2021 09:28