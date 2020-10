A Madonna di Campiglio si fa sul serio

Oggi per il Giro d’Italia si corre la prima delle tre tappe di alta montagna che di fatto decideranno la corsa alla maglia rosa. Dopo le schermaglie di ieri, con Nibali che ha cercato di farsi vedere e Almeida che ha portato a casa un paio di secondi sui rivali, oggi i big non potranno più nascondersi, con l’arrivo in salita a Madonna di Campiglio. Già prima del traguardo, posto in una località che non può non far tornare alla mente Marco Pantani e il Giro del 1999, il gruppo dovrà scalare Forcella Valbonae il Monte Bondone da Aldeno (20 km al 6.8% medio, 15% max).

Difficile muoversi da lontano comunque, i distacchi veri si vedranno sull’ultima asperità di giornata, con la maglia rosa che sarà chiamata a difendersi dagli attacchi di Kelderman e Hindley, i due uomini da battere oggi e non solo. Nibali comunque ha fatto vedere di essere in crescita, anche se lo svantaggio da colmare è ampio e dovrà davvero inventarsi qualcosa di difficile da compiere per riaprire davvero i giochi in ottica generale.

OPTA | 21-10-2020 10:08