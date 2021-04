A Los Angeles è derby Clippers-Lakers

Anche a Pasqua la NBA, il più importante campionato di basket al mondo, è in grado di regalare grandi emozioni e spettacolo. Per esempio con il derby di Los Angeles, che alle 21.30, ora italiana, metterà di fronte i Clippers ai Lakers.

Si tratta di due squadre che si presentano all’appuntamento con numerose defezioni. Tra I Clippers non ci saranno Ibaka e Beverley ma dovrebbe fare il suo esordio Rajon Rondo, tra l’altro un ex. In casa gialloviola la mancanza di LeBron James e Anthony Davis è ovviamente pesantissima, anche perché Wes Matthews e Andre Drummond non sono di certo al 100% della forma.

Sulla carta dovrebbero essere Kawhi Leonard a imporsi ma un derby è sempre un derby: non sarebbe una sorpresa un punteggio piuttosto basso.

OPTA | 04-04-2021 09:23