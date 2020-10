A Kiev serve il miglior Dybala

Il cammino in Champions League della Juventus parte dall’Ucraina. La squadra di Andrea Pirlo farà visita stasera alle 18.55 alla Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, vecchia volpe del calcio internazionale che ai tempi dell’Inter ha allenato proprio un giovanissimo Pirlo.

Senza Cristiano Ronaldo, come si è visto anche sabato a Crotone, i bianconeri potrebbero faticare, soprattutto in fase offensiva. Difficile aspettarsi quindi una goleada o comunque una partita ricca di marcature, visto che dietro comunque la difesa ospite garantisce solidità.

Improbabile una vittoria della squadra di casa, che però potrebbe riuscire a strappare un pareggio, su cui ovviamente metterebbe la firma. La differenza per la Juventus potrebbe farla Dybala, in cerca di riscatto dopo le due panchine in campionato, anche se non ancora al 100%. Dovesse giocare dal primo minuto o anche solo subentrare la sua qualità potrebbe mandare in crisi i padroni di casa, temibili comunque nel gioco aereo e quindi sulle situazioni da palla inattiva.

OPTA | 20-10-2020 10:08