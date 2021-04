A Goodison Park Ancelotti cerca il rilancio contro Mourinho

La vittoria per 1-0 dell’Everton sugli Spurs nella gara di andata ha interrotto una serie di 15 gare di fila in campionato senza vincere contro di loro: i Toffees non vincono anche al ritorno dal 1985-86 . Il Tottenham è imbattuto nelle ultime sette trasferte di campionato contro l’Everton, dopo aver perso tre gare di fila a Goodison Park tra gennaio 2011 e dicembre 2012.

Gli ultimi quattro incontri tra Everton e Tottenham a Goodison Park in tutte le competizioni hanno prodotto 22 gol (otto l’Everton, 14 gli Spurs), con i Toffees che hanno vinto 5-4 in una partita di FA Cup di inizio stagione. L’Everton ha vinto solo una delle ultime otto partite casalinghe di Premier League, con i Toffees che non hanno mai segnato più di una rete in ciascuna di queste otto gare (cinque gol in totale).

L’Everton non vince da quattro partite di Premier League e non resta per cinque gare di fila senza vincere nella competizione da dicembre 2018, con Marco Silva: in particolare, la quinta partita in quella serie fu contro gli Spurs, persa 2-6 a Goodison Park.

