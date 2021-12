A Getafe arriva l’Athletic Bilbao

Il Getafe ha pareggiato 12 delle 32 partite contro l’Athletic Bilbao nella Liga (9V, 11P), più che contro qualsiasi altra squadra affrontata nella massima serie. Otto di queste 12 partite, la squadra madrilena le ha pareggiate al Coliseum Alfonso Pérez, più che contro qualsiasi altra formazione incontrata in casa nella competizione.

L’Athletic Bilbao ha vinto solo uno degli ultimi otto incontri contro il Getafe in campionato (5N, 2P), vincendo 5-1 nel gennaio 2021, dopo che aveva vinto ciascuna delle precedenti sei partite contro la squadra madrilena nella competizione.

L’Athletic Bilbao ha vinto solo tre delle 16 partite disputate contro il Getafe al Coliseum Alfonso Pérez in campionato (8N 5P), tre vittorie di fila tra ottobre 2013 e gennaio 2016 con Ernesto Valverde in panchina. Il Getafe ha perso le ultime quattro partite giocate di lunedì nella Liga, non riuscendo a trovare la via della rete nelle ultime tre mentre l’Athletic Bilbao è imbattuto nelle ultime nove gare giocate in questo giorno della settimana nella competizione (7V, 2N), mantenendo anche la porta inviolata in sette di esse. Il Getafe ha perso solo una delle ultime cinque partite di campionato (2V, 2N), perdendo 0-1 contro il Villarreal nel novembre scorso, dopo che aveva perso otto delle precedenti 10 gare nella competizione in corso (2N).

L’Athletic Bilbao non è riuscito a vincere nessuna delle ultime sei partite disputate nella Liga, pareggiandone quattro e perdendone due – è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nei cinque grandi campionati europei in questa stagione (8). Jaime Mata del Getafe ha segnato tre gol in sei gare contro l’Athletic Bilbao nella Liga, contro nessuna squadra ha realizzato più reti nella competizione (tre anche contro il Celta Vigo, la Real Sociedad e il Valencia), ma non è riuscito ad andare a segno nelle ultime due partite contro la squadra basca nella massima serie. Raúl García dell’Athletic Bilbao ha segnato sette gol in 27 partite giocate contro il Getafe in campionato, segnando più gol di testa contro la squadra madrilena nella competizione che contro qualsiasi altra squadra affrontata (4).

L’allenatore del Getafe Quique Sánchez Flores ha perso quattro delle cinque partite di campionato disputate contro il tecnico dell’Athletic Bilbao Marcelino García Toral, vincendo solamente una: quando era alla guida del Valencia nell’aprile 2007 con Marcelino sulla panchina del Recreativo de Huelva (2-0).

Il tecnico dell’Athletic Bilbao Marcelino García Toral ha vinto tre delle ultime sei gare giocate in casa del Getafe (1N, 2P), tutte e tre con lo stesso punteggio (1-0) e alla guida di una squadra diversa (Racing Santander nel 2011, Villarreal nel 2014 e Valencia nel 2018).

