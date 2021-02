A Empoli il più classico dei testa-coda

A Empoli va in scena il più classico dei testa-coda. Prima in classifica contro ultima – il Pescara di un traballante Breda – sul campo dei toscani. Il Pescara è la squadra più affrontata dall’Empoli in Serie B, contro cui ha ottenuto 11 successi a fronte di nove pareggi ed altrettante sconfitte, delle quali tuttavia solo una è arrivata nelle sette più recenti.

L’Empoli ha messo a segno 12 reti nelle ultime sette sfide di Serie B contro il Pescara, un gol in meno rispetto a quelli realizzati nelle precedenti 16 gare di cadetteria contro la formazione abruzzese. L’Empoli ha subito solo sei gol dopo le prime 10 gare interne di questa Serie B tenendo la porta inviolata in cinque occasioni nel parziale; i toscani hanno subito tre reti in meno rispetto a quelle incassate nelle ultime due partite casalinghe della scorsa stagione.

Il Pescara ha realizzato solo due gol nelle ultime sette partite di Serie B, restando a secco in cinque occasioni nel parziale, dopo aver messo a segno otto reti nelle precedenti cinque.

OPTA | 09-02-2021 15:27