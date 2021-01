In casa di Empoli e Pordenone gare per chi vuole la promozione

Quattro le gare alle 14 di sabato per la serie B, a Empoli e a Lignano, in casa del Pordenone, in campo squadre che puntano alla promozione.

Bilancio in netto favore dell’Empoli negli 11 precedenti in Serie B contro il Frosinone: solo due le sconfitte per i toscani, a fronte di due pareggi e sette vittorie, tra cui le due sfide più recenti. o L’Empoli ha segnato 21 gol in 11 sfide in cadetteria contro il Frosinone, segnando almeno due reti in sette occasioni e rimanendo a secco solo una volta. L’Empoli non ha perso alcuna delle nove gare interne in questa Serie B e non resta imbattuto in ciascuna delle prime 10 partite casalinghe stagionali in cadetteria dal 2013/14.

Quella di sabato sarà la seconda sfida tra Pordenone e Lecce in Serie B, dopo il pareggio a porte inviolate nella gara di andata di questo campionato. Il Pordenone, che nei giorni scorsi ha ceduto Diaw al Monza, e non è un dettaglio, ha perso solo uno dei nove precedenti di Serie B contro squadre provenienti dal massimo campionato, pareggiando ciascuno degli ultimi tre. Il Pordenone ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro gare di Serie B, già record in cadetteria per i friulani; solo Spal e Frosinone hanno ottenuto una serie di cinque clean sheet consecutivi nel torneo in corso.

OPTA | 30-01-2021 10:13