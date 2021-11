A Empoli arriva un Genoa affamato di punti

Dopo essere rimasto imbattuto nei primi cinque incontri di Serie A contro il Genoa (2V, 3N), l’Empoli ha perso quattro degli ultimi cinque contro i liguri (1N), inclusi i tre più recenti.

Il Genoa ha trovato il successo in due delle cinque sfide di Serie A al Castellani contro l’Empoli (2N, 1P): le due vittorie sono arrivate nelle ultime due gare in Toscana (l’ultima 1-3 con Prandelli in panchina nel gennaio 2019).

Era dalla stagione 2006/07 (15 anche in quel caso) che l’Empoli non collezionava almeno 15 punti nelle prime 11 partite di Serie A ed era dalla stagione 2002/03 (18 in quel caso) che i toscani non segnavano almeno 16 gol a questo punto del torneo.

In quattro delle ultime cinque stagioni (inclusa questa) il Genoa ha collezionato appena otto o meno punti nelle prime 11 partite di campionato e a fine anno ha sempre comunque mantenuto la categoria.

Dalla metà di settembre ad oggi, il Genoa è la squadra che ha collezionato più pareggi (cinque) nei maggiori cinque campionati europei: il Grifone ha infatti terminato in parità cinque delle ultime sette giornate di Serie A (2P).

L’Empoli ha conquistato solo tre dei suoi 15 punti in casa (alla pari proprio del Genoa è il rendimento casalingo peggiore di questo campionato): i toscani hanno infatti perso in cinque delle sei partite di questa Serie A disputate al Castellani (1V).

L’Empoli è rimasto, al pari dello Spezia, una delle due squadre che non hanno ancora trovato il gol di testa in questo campionato, mentre il Genoa, oltre ad averne segnati sette di testa (meno solo dell’Inter), è la formazione che ha incassato più gol con questo fondamentale (otto).

OPTA | 04-11-2021 23:57