A di basket con gare molto interessanti

Domenica si giocano svariate partite per la massima serie maschile di basket. Nonostante sia scesa in campo in Eurolega (e in Spagna) venerdì l’Olimpia Milano dell’ex Varese Messina stavolta dovrebbe battere i corregionali, a differenza di quanto successe nel passato campionato, quando i varesini si presero 2 punti d’oro pro salvezza in casa dei meneghini. Si gioca alle 17 a Varese.

La Virtus Bologna va a casa della Reyer con i favori del pronostico, così come Treviso a Napoli.

Sassari non può non rispettare il fattore campo con Reggio Emilia, attenzione a Brescia a Trieste e, soprattutto, a Pesaro in casa di una Fortitudo che ha iniziato il torneo in maniera traumatica per l’addio di Repesa dopo una sola giornata.

OPTA | 09-10-2021 23:14