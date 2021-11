A Cosenza il derby di Calabria

Il Cosenza ha vinto solo due dei 16 precedenti in Serie B contro la Reggina (9N, 5P). Tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel torneo cadetto infatti, solo contro il Catanzaro (una) il Cosenza ha vinto meno partite. Il Cosenza ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie B (1V, 1N) dopo aver collezionato tre successi in altrettanti precedenti nel torneo (1N, 1P).

La Reggina è reduce dal ko con il Cittadella nell’ultimo turno di Serie B e potrebbe incassare due sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso gennaio. Allo stesso tempo gli amaranto hanno vinto le due trasferte più recenti nel campionato cadetto – non arrivano a tre dall’aprile del 2010. La Reggina non vince un derby calabrese in Serie B dall’aprile 2010 contro il Crotone: da allora nove pareggi e due sconfitte in 11 confronti contro squadre della stessa Regione.

Il Cosenza è la formazione che ha tentato meno tiri in questa Serie B (85, almeno 21 meno di qualsiasi altra formazione) e quella che ne ha subiti di più nello specchio della porta (60).

Mario Situm è un ex del match: con la maglia della Reggina ha disputato 21 partite in Serie B tra lo scorso campionato e l’inizio di quello in corso, realizzando due reti. Solo Gabriele Gori (tre) ha servito finora più assist del croato (due) tra i giocatori del Cosenza nel campionato 21/22.

Andrej Galabinov e Nicola Bellomo hanno partecipato attivamente a cinque degli ultimi sei gol della Reggina in Serie B (quattro gol il bulgaro, un gol e due assist l’italiano). Galabinov, inoltre, ha già eguagliato adesso in 11 presenze il suo score realizzativo dell’ultimo torneo cadetto disputato (sei reti in 15 presenze con lo Spezia 2019/20).

OPTA | 04-11-2021 23:02