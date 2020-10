A Brindisi brinderà un velocista. Un gioco di parole un po’ infantile che però rende bene l’idea, dato che la settima tappa del Giro d’Italia, la Matera-Brindisi, non ha neanche un Gran premio della montagna, è piatta come una tavola, ed è lunga 143 chilometri.

La carovana rosa approderà nel tacco dello Stivale, passando prima per Taranto, per poi gettarsi verso l’interno passando da Grottaglie e quindi arrivare vicino all’Adriatico con il traguardo di Brindisi. Gli ultimi 30 chilometri saranno scorrevoli e saranno affrontati a velocità altissima, con le squadre che si daranno da fare per posizionare nelle posizioni migliori i loro sprinter.

Arnaud Demare, che ha già vinto due frazioni, è in forma smagliante, come ha dimostrato anche giovedì, e cerca il tris. Peter Sagan, Davide Ballerini, Davide Cimolai e un Elia Viviani smanioso di mettere le ruote davanti a tutti gli altri rappresentano valide alternative al francese. Ma ancora di più a noi piace Fernando Gaviria, colombiano sempre in grado di regalare il colpo di reni decisivo.

