A Bilbao arriva un fastidioso Getafe

E’ il match tra l’Athletic Bilbao e il Getafe a chiudere la giornata della Liga. I baschi hanno di fronte una squadra con cui da anni faticano. L’Athletic, infatti, non batte il Getafe nella Liga da sette incontri, dopo aver vinto i sei precedenti nella competizione. Dopo il successo 2-0 nel febbraio 2020, la formazione ospite potrebbe ottenere due successi di fila al San Mames per la prima volta nella propria storia.

Nelle ultime sei gare interne nella Liga, l’Athletic ha alternato una vittoria a un successo: l’ultimo match casalingo l’ha perso 2-3 contro il Barcellona. Il Getafe ha vinto due delle ultime tre trasferte nella Liga, dopo non esserci riuscito nelle 11 precedenti. Il Getafe ha sbloccato un match in trasferta solo una volta in questa stagione, meno di ogni altra squadra, ma ha vinto quella partita (2-0 a Cadice).

Jaime Mata del Getafe ha trovato il gol in tre delle cinque presenze nella Liga al San Mames (tre gol), compreso uno in entrambe le ultime due trasferte a Bilbao nella competizione (due gol in totale). Iker Muniain ha trovato il gol nelle ultime due presenze nella Liga con l’Athletic, contro Elche e Barcellona, e potrebbe siglare una rete per tre partite di fila per la sua prima volta di sempre nella competizione.

OPTA | 25-01-2021 14:11