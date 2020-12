A Barcellona sfida tra titani

La Juventus ha tenuto la porta inviolata solamente in due delle cinque gare di questa Champions League, in entrambe le occasioni in cui ha sfidato la Dinamo Kiev. Con il Barcellona, all’andata, ha perso 2-0 all’Allianz Stadium e ora per chiudere il girone in testa non deve soltanto andare a vincere in Catalogna, ma deve farlo con due gol di scarto, tra l’altro a partire dal 3-1. Una missione quasi impossibile per la squadra di Andrea Pirlo, che se la vedrà con una autentica corazzata e che nel recente derby di campionato con il Torino ha fatto grande fatica, venendo a capo del rebus granata solamente a una manciata di secondi dal novantesimo.

Con ogni probabilità sarà una gara nella quale andranno a segno entrambe le squadre e c’è una possibilità che affascina: il gol sia di Lionel Messi che di Cristiano Ronaldo, due che hanno la bacheca piena di trofei personali e individuali.

Da non escludere che venga assegnato un calcio di rigore: in quel caso, come ovvio, andrà sul dischetto l’argentino da una parte il portoghese dall’altra.

OPTA | 07-12-2020 21:27