A Barcellona fuochi d'artificio, a Siviglia un po' meno

Rincorsa Champions e forse anche qualcosa in più in campo nel martedì di Liga. Nel corso della giornata e la serata saranno infatti impegnate le squadre attualmente al quarto, quinto e sesto posto in classifica: Siviglia e Villarreal si affronteranno in Andalusia, mentre il Barcellona giocherà in casa contro il più modesto Eibar. Questo però non significa che ci si debbano attendere necessariamente valanghe di gol.

Il Siviglia, per esempio, dispone attualmente del peggiore attacco tra le prime dieci del campionato (15 reti segnate), ma in difesa solo l’Atletico Madrid ha fatto meglio (5 reti al passivo, contro le 10 dei Rojiblancos). Contro un Villarreal abbonato ai pareggi, ci si potrebbe aspettare un altro match destinato allo 0-0 o all’1-1.

Tutt’altro discorso per il Barcellona, tornato a correre dopo un avvio di stagione complicatissimo. Al Camp Nou ci sarà un Eibar che ha segnato solo 11 volte da inizio campionato (nessuno ha fatto di peggio), e peraltro i blaugrana non hanno ancora concluso un primo tempo trovandosi in svantaggio. La sensazione è che contro l’Eibar potrebbe arrivare facilmente la settima vittoria su sette scontri che le due squadre hanno finora condiviso nel massimo campionato spagnolo. Magari con un clean sheet per i catalani.

OPTA | 29-12-2020 07:57